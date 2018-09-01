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В Тюмени откроется выставка работ молодых тюменских художников "Отлично"

Общество, 12:20 12 сентября 2018

театрального центра "Космос" | Фото: театрального центра "Космос"

Картины, разрисованные футболки, авторские скульптуры из бетона, графические иллюстрации на фотобумаге увидят посетители изобразительной выставки тюменских художников и дизайнеров в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) с 13 сентября. Официальное открытие состоится 14 сентября в 19 часов 4 минуты. Вход свободный, сообщают организаторы.

"Отлично" — значит "от личности": рассказ о творчестве тюменцев ведется через их индивидуальные истории. Художники и дизайнеры представят на выставке работы, посвященные путешествиям, ретроспективе жизни, творческому поиску в целом.

"Я сам художник и знаю, сколько талантливых молодых ребят есть в Тюмени, которые пока создают работы "в стол". Нам очень хочется, во-первых, познакомить город с ними и их изобразительным искусством, во-вторых, раскрепостить художников и дизайнеров, показать им, что в Тюмени у них есть возможность заявить о себе и место для этого", — рассказал один из организаторов выставки Артур Гиниятуллин.

Также в сентябре в рамках выставки "ОТЛИЧНО" пройдут лекции от экспертов в искусстве о том, как посещать художественные галереи, и об истории и творчестве популярного художника.

"То есть можно рисовать и не только прекрасные пейзажики, что-то красивое, но и что-то ужасное, отвратительное, и это людям тоже нравится", — этими и другими высказываниями авторов, чьи работы будут представлены на выставке, организаторы делятся на странице во "Вконтакте".

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