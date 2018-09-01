Тюменские пенсионеры смогут бесплатно улучшить знания английского языка

| Фото: www.astrobl.ru | Фото: www.astrobl.ru

Проект "Выучишь английский – обретешь новый мир" для поколения 55+, стартует в детско-юношеском центре "Авангард" с 15 сентября, сообщают организаторы.

Собрание участников проекта начнется 13 сентября в 10 часов по адресу: ул. Текстильная, 21. Предварительная запись по телефону 35-76-50.

"Наш проект, ставший уже традиционным, направлен на людей в возрасте, которым необходимо усовершенствовать диалоговую речь. К примеру, чтобы общаться с родственниками за рубежом. Востребован он и у бабушек, дедушек, которым надо подтянуть уровень владения иностранным языком, чтобы помогать внукам при выполнении домашнего задания. Занятия будет проводить автор проекта, педагог со стажем Альбина Михайловна Филимонова. Проект, рассчитанный на три месяца обучения, завершится 15 декабря. Итогом плодотворной работы должен стать мини-спектакль на английском языке, который удивит родных и близких наших учеников, – сообщила директор центра "Авангард" Татьяна Феоктистова.