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Более четырехсот работ представят тюменские школьники на форуме "Шаг в будущее"

Общество, 16:32 12 сентября 2018

департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

Более 400 научных работ в 30 направлениях представят школьники Тюменской области на XХI областном научном форуме "Шаг в будущее". Организаторы продолжают принимать заявки до 14 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

С 20 сентября по 8 октября пройдет заочный тур, где эксперты внимательно изучат работы и предложения ребят. Лучшие изобретения и исследования молодые ученые представят в очном туре областного этапа с 27 по 29 октября. Завершающий всероссийский тур состоится в Москве в 2019 году.

Отметим, тюменские школьники ежегодно возвращаются с наградами со всероссийского "Шага в будущее", а в прошлом году делегация региона впервые стала абсолютным победителем.

Подробности о форуме можно узнать на официальном сайте ТОГИРРО.

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# научные работы , ТОГИРРО , форум , школьники

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