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В Нижневартовске молодой человек пришел в гости и убил хозяина дома

Происшествия, 16:10 12 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

20-летний житель Нижневартовска подозревается в убийстве.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в одном из домов в СНТ "Авиатор-3" в Нижневартовске было обнаружено тела мужчины с признаками насильственной смерти. Сообщение об этом поступило в городской следственный отдел 10 сентября.

Преступление было раскрыто по горячим следам. 11 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Нижневартовска.

По данным следствия, 10 сентября подозреваемый познакомился с двумя мужчинами, покупавшими спиртное в магазине. Новые знакомые позвали молодого человека домой для совместного распития алкоголя, там же между ними произошла ссора. Сначала юноша ударил одного мужчину, который после этого ушел, затем гость продолжил ссору с владельцем дома, во время которой нанес потерпевшему несколько ножевых ранений. Совершив убийство, молодой человек скрылся с места преступления.

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# убийство , уголовное дело , Югра

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