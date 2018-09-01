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Современный спортивно-туристический комплекс открыли на Ямале

Спорт, 12:42 13 сентября 2018

gazprom.ru | Фото: gazprom.ru

Современный спортивно-туристический комплекс открыли в Новом Уренгое. Проект стал победителем конкурса социальных и культурных проектов компании "Газпром добыча Уренгой", сообщает ИА "Север-пресс".

На полученный от предприятия грант организаторы закупили необходимое оборудование, снаряжение и обустраивали территорию тренировочного парка.

Тренироваться в парке можно не только в теплое время. Зимой на его территории будут работать ледолазные конструкции. В секции туризма принимают с 8 лет, но с пользой проводить время в парке смогут не только школьники и подростки, но и взрослые горожане.

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# Новый Уренгой , спортивный комплекс , туризм , Ямал

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