  • 13 сентября 201813.09.2018четверг
  • USD69,5728
    EUR80,6488
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер юго-западный

Испытание на прочность: в Тюмени изучают качество асфальта новых дорог

Экономика, 10:52 13 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники передвижной лаборатории помогают в приемке дорожных работ, проходящих в Тюмени. Отбираемые на строящихся участках пробы позволяют комплексно оценить качество состава полотна, соответствие уровня и других параметров требованиям.

Об этом сообщил врио главы городской администрации Руслан Кухарук во время осмотра дороги, строительство которой завершается в микрорайоне Ямальский-2.

Новая дорога свяжет существующую застройку и улучшит жизнь граждан, проживающих в микрорайоне. Дорога будет оборудована подъездными путями, в том числе, и к новой школе.

Работники мобильной лаборатории МКУ "Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени" на каждой построенной и отремонтированной дороге областного центра отбирают образцы.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Отбор керна производится из покрытия, мы сразу видим его толщину, в стационарной лаборатории этот образец будет переформован для более глубокого изучения его физико-механических свойств, - рассказал заместитель директора организации Евгений Сихварт. – Таким образом, мы контролируем качество покрытия. Если возникают нарекания к толщине покрытия или по другим параметрам, если выявляются несоответствия ГОСТам или СНИПам, подрядчик обязан переделать участок, поэтому нарушать нормы не в его интересах, поскольку это влечет дополнительные расходы".

По его словам, количество мест для отбора проб регламентировано – три на семь тысяч квадратных метров полотна, но конкретную точку, из которой специальным оборудованием будет извлечен керн, выбирают сотрудники лаборатории. Оставшееся после этого отверстие вновь заполняется асфальтом.

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , лаборатории

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 13.09.2018На Ямале приступили к уборке картофеля и капусты
11:36 13.09.2018Улица Энергостроителей в Тюмени продлится до бульвара Бориса Щербины
10:52 13.09.2018Испытание на прочность: в Тюмени изучают качество асфальта новых дорог
09:35 13.09.2018Банк России проведет общероссийский день открытых дверей