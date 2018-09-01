Испытание на прочность: в Тюмени изучают качество асфальта новых дорог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники передвижной лаборатории помогают в приемке дорожных работ, проходящих в Тюмени. Отбираемые на строящихся участках пробы позволяют комплексно оценить качество состава полотна, соответствие уровня и других параметров требованиям.

Об этом сообщил врио главы городской администрации Руслан Кухарук во время осмотра дороги, строительство которой завершается в микрорайоне Ямальский-2.

Новая дорога свяжет существующую застройку и улучшит жизнь граждан, проживающих в микрорайоне. Дорога будет оборудована подъездными путями, в том числе, и к новой школе.

Работники мобильной лаборатории МКУ "Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени" на каждой построенной и отремонтированной дороге областного центра отбирают образцы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Отбор керна производится из покрытия, мы сразу видим его толщину, в стационарной лаборатории этот образец будет переформован для более глубокого изучения его физико-механических свойств, - рассказал заместитель директора организации Евгений Сихварт. – Таким образом, мы контролируем качество покрытия. Если возникают нарекания к толщине покрытия или по другим параметрам, если выявляются несоответствия ГОСТам или СНИПам, подрядчик обязан переделать участок, поэтому нарушать нормы не в его интересах, поскольку это влечет дополнительные расходы".

По его словам, количество мест для отбора проб регламентировано – три на семь тысяч квадратных метров полотна, но конкретную точку, из которой специальным оборудованием будет извлечен керн, выбирают сотрудники лаборатории. Оставшееся после этого отверстие вновь заполняется асфальтом.

Николай Ступников