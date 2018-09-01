Этапы реализации "Императорского маршрута" обсудили на выставке "Отдых-2018"

Фото: www.itmexpo.ru Фото: www.itmexpo.ru

Делегация Тюменской области принимает участие в международной выставке "Отдых-2018", которая проходит в комплексе "Экспоцентр" в Москве. Важным мероприятием в рамках выставки стала панельная сессия, посвященная реализации национального туристического проекта "Императорский маршрут".

Как рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области, открыли панельную сессию начальник отдела стратегического развития и проектного управления департамента регионального развития и приоритетных проектов Минкультуры России Андрей Жаров и председатель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Андрей Жаров напомнил, что "Императорский маршрут" был презентован ровно год назад на международной выставке "Отдых-2017". Министерство культуры совместно с Фондом милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество подписали соглашение о его развитии. Проект был заявлен как межрегиональный, в него сразу вошли шесть регионов, еще через полгода их стало десять (Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Пермский край, Свердловская и Тюменская области, потом - Псковская, Кировская, Томская и Омская области).

В течение года проводились различные презентационные мероприятия, открывались новые объекты показа, формировались экспозиции, создавались новые экскурсионные маршруты. Также "Императорский маршрут" принят к реализации в составе Национального проекта "Моя Россия". Объединенные усилия разных участников туристской отрасли позволили реализовать единую цель – сформировать качественный туристский продукт, направленный на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей нашей великой страны, ее достижений в период правления Династии Романовых.

"Сегодня "Императорский маршрут" - это новый бренд России, новый туристический образ, который способен стать локомотивом для многих регионов в развитии туристской отрасли. Нам предстоит и дальше придерживаться такой активной динамики развития: расширять географию национального проекта, включать новые регионы, проводить экспертную оценку новых программ и маршрутов, формировать пакетные туры, связывать регионы между собой, выходить на зарубежные рынки", - отметил он.

По словам председателя Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, в основу формирования духовного исторического маршрута легла история 300-летнего правления Династии Романовых, семьи последнего российского императора Николая II.

"В рамках "Императорского маршрута" открываются новые объекты показа, развиваются музеи и туристическая инфраструктура в задействованных регионах. Одним из ключевых событий проекта стало открытие музея семьи императора Николая II в Тобольске, который пользуется небывалой популярностью у туристов", - подчеркнула она.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев добавил, что только в этом году в рамках национальной программы "Моя Россия" Тюменскую область в качестве туристов посетили более 600 детей из 15 регионов России.

В качестве экспертов на сессии также выступили руководитель Комитета по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации Майя Ломидзе и Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти в сфере культуры и туризма субъектов России, ученые, историки, представители Ассоциации туроператоров России, Российского союза туриндустрии.

По итогам панельной сессии был подписан трехсторонний договор между Тюменской областью, фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и фондом гуманитарных проектов - оператора проекта "Россия – Моя история". Также к проекту присоединились новые регионы – Орловская, Воронежская и Новгородская области, Крым и Санкт-Петербург, представители которых подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма в рамках реализации и продвижения межрегионального туристского маршрута "Императорский маршрут".

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.