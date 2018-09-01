  • 13 сентября 201813.09.2018четверг
  • USD69,5728
    EUR80,6488
  • В Тюмени 17..19 С 8 м/с ветер юго-западный

Мошенник из Оренбурга обманывал югорских водителей

Происшествия, 17:05 13 сентября 2018

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, виновного в мошенничестве, осудили в Мегионе, сообщает прокуратура Югры.

Подсудимый из Оренбурга находил в Интернете информацию о лишении водителей из Югры прав на управление транспортными средствами. В социальных сетях он подыскивал данных лиц и вел с ними переписку, представляясь сотрудником суда. Злоумышленник за денежное вознаграждение предлагал помощь в возврате водительских удостоверений.

От незаконных действий мошенника пострадало четверо граждан. Сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей, еще 22 потерпевших от передачи денег отказались.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники , поддельные права , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 13.09.2018Мошенник из Оренбурга обманывал югорских водителей
16:43 13.09.2018Ямалец склонил к употреблению наркотиков несовершеннолетних девушек
15:38 13.09.2018Четырнадцать ножевых ранений нанес молодой тюменец родственнику
13:59 13.09.2018Жителя Ямала осудят за изнасилование малолетнего ребенка