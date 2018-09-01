Мошенник из Оренбурга обманывал югорских водителей

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, виновного в мошенничестве, осудили в Мегионе, сообщает прокуратура Югры.

Подсудимый из Оренбурга находил в Интернете информацию о лишении водителей из Югры прав на управление транспортными средствами. В социальных сетях он подыскивал данных лиц и вел с ними переписку, представляясь сотрудником суда. Злоумышленник за денежное вознаграждение предлагал помощь в возврате водительских удостоверений.

От незаконных действий мошенника пострадало четверо граждан. Сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей, еще 22 потерпевших от передачи денег отказались.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.