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В школах региона проходят тренировочные эвакуации при пожаре

Общество, 17:38 13 сентября 2018

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Тренировки по практической отработке планов эвакуаций из зданий школ проходят в Тюменской области в рамках "Месячника безопасности", сообщает региональное МЧС.

Учения проводят для совершенствования навыков у персонала необходимых для принятия быстрых и четких решений в случае возникновения пожара, также в целях повышения эффективности работы по обучению детей правилам пожарной безопасности.

В ходе тренировок сотрудники службы проверяют состояние эвакуационных выходов, работоспособность автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, в школах уделяется внимание изучению правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.

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# МЧС , учения

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