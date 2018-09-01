В школах региона проходят тренировочные эвакуации при пожаре

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Тренировки по практической отработке планов эвакуаций из зданий школ проходят в Тюменской области в рамках "Месячника безопасности", сообщает региональное МЧС.

Учения проводят для совершенствования навыков у персонала необходимых для принятия быстрых и четких решений в случае возникновения пожара, также в целях повышения эффективности работы по обучению детей правилам пожарной безопасности.

В ходе тренировок сотрудники службы проверяют состояние эвакуационных выходов, работоспособность автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, в школах уделяется внимание изучению правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.