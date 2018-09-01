В школах региона проходят тренировочные эвакуации при пожаре
Тренировки по практической отработке планов эвакуаций из зданий школ проходят в Тюменской области в рамках "Месячника безопасности", сообщает региональное МЧС.
Учения проводят для совершенствования навыков у персонала необходимых для принятия быстрых и четких решений в случае возникновения пожара, также в целях повышения эффективности работы по обучению детей правилам пожарной безопасности.
В ходе тренировок сотрудники службы проверяют состояние эвакуационных выходов, работоспособность автоматической пожарной сигнализации.
Кроме того, в школах уделяется внимание изучению правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья детей, обучение действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.