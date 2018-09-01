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В Сургуте вспомнили Фармана Салманова

Общество, 13:37 14 сентября 2018

филиал ТИУ в Сургуте | Фото: филиал ТИУ в Сургуте

Студенты Сургутского филиала Тюменского индустриального университета приняли участие в акции "День открытых дверей", посвященной высадке первого десанта геологоразведчиков под руководством Фармана Салманова на сургутскую землю, сообщает ТИУ.

"61 год назад на нашу землю высадился первый отряд геологов. В их числе был Фарман Салманов – легендарный советский геолог, герой Социалистического Труда, первооткрыватель Западно-Сибирской нефти. Сегодня Сургут – нефтяная столица России. Такое значение город приобрел всего порядка 50 лет назад, и особая заслуга в этом принадлежит первопроходцам, энтузиастам, геологоразведчикам", — сказал глава Сургута Вадим Шувалов.

филиал ТИУ в Сургуте | Фото: филиал ТИУ в Сургуте

Студенты учебных заведений Сургута приняли участие в квесте "Нефтемания или в погоне за нефтью", мастер-классе по рисованию нефтью "Нефтяная палитра", экскурсии по мемориальному комплексу.

В доме, в котором проживал Фарман Салманов с семьей, они познакомились с бытом знаменитого геолога и ощутили атмосферу 50-60-х годов прошлого столетия. А также увидели коллекцию буровых долот, проб горных пород и нефти.

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# Сургут , ТИУ , Фарман Салманов

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