Тюменец остался без машины, когда приехал оплатить штрафы ГИБДД

| Фото: ФССП России | Фото: ФССП России

Несколько исполнительных производств за неуплату штрафов ГИБДД и налоговых сборов завели судебные приставы на тюменского предпринимателя, предоставляющего развлекательные услуги для детей.

Как сообщили в областной ФССП, мужчина обратился в службу для оплаты задолженности в пользу ГИБДД. Когда судебный пристав потребовал у бизнесмена оплатить также долг по налогам, сборам, пенни и страховым взносам, мужчина отказался.

Домой предприниматель отправиться пешком - судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль, на котором должник приехал в службу. Уже на следующее утро тюменец выплатил всю сумму в размере 115 тыс. рублей.