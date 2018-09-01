  • 14 сентября 201814.09.2018пятница
  • USD68,6370
    EUR79,7699
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер юго-западный

Тюменец остался без машины, когда приехал оплатить штрафы ГИБДД 

Общество, 17:27 14 сентября 2018

ФССП России | Фото: ФССП России

Несколько исполнительных производств за неуплату штрафов ГИБДД и налоговых сборов завели судебные приставы на тюменского предпринимателя, предоставляющего развлекательные услуги для детей.

Как сообщили в областной ФССП, мужчина обратился в службу для оплаты задолженности в пользу ГИБДД. Когда судебный пристав потребовал у бизнесмена оплатить также долг по налогам, сборам, пенни и страховым взносам, мужчина отказался.

Домой предприниматель отправиться пешком - судебный пристав-исполнитель арестовал автомобиль, на котором должник приехал в службу. Уже на следующее утро тюменец выплатил всю сумму в размере 115 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# долги , судебные приставы , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 14.09.201815 сентября - события дня
17:49 14.09.2018Женщины-учителя Тюменской области оценили свое здоровье
17:38 14.09.2018Двадцать семь жителей региона отравились грибами
17:27 14.09.2018Тюменец остался без машины, когда приехал оплатить штрафы ГИБДД 