Парад студентов пройдет в Югре

| Фото: www.angi.ru/ | Фото: www.angi.ru/

Парад студентов пройдет в Сургуте 15 сентября, сообщает ТИУ.

В масштабном мероприятии примут участие учащиеся первого курса вузов и ссузов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе обучающие филиала ТИУ в Сургуте.

В Югре это мероприятие будет проводиться в третий раз. В 2017 году мероприятие собрало более 2 тыс. студентов.

Парад российского студенчества - торжественное посвящение первокурсников России в студенты, символизирующее старт в студенческую жизнь. Как отмечают организаторы мероприятия, парад проводится для того, чтобы сплотить и сблизить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.