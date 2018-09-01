Публичные обсуждения правоприменительной практики в архивном деле пройдут в Тюмени

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере архивного дела состоятся в Тюмени (ул. Советская, 61) 26 сентября с 14 до 16 часов.

Как сообщает управление по делам архивов Тюменской области, в ходе публичных обсуждений будут рассмотрены вопросы:

1. Об осуществлении контроля в сфере архивного дела и его результатах, заместитель начальника управления Е. В. Фролова;

2. О вопросах по внедрению ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов", начальник отдела комплектования и ведомственных архивов Т. Н. Хоменко;

3. О примерной инструкции по делопроизводству, начальник отдела комплектования и ведомственных архивов Т.Н.Хоменко;

4. Ответы на вопросы.

Все заинтересованные лица могут направить свои вопросы, замечания и предложения по правоприменительной практике в сфере архивного дела на адрес электронной почты: uparchive@72to.ru с пометкой "Для публичных обсуждений" или через официальный портал органов государственной власти Тюменской области по ссылке. Обобщенные ответы на вопросы (обращения) и замечания будут даны при проведении публичных обсуждений.

Об участии просим проинформировать управление, направив сведения об участнике публичных обсуждений на адрес электронной почты: uparchive@72to.ru.