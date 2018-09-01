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Тюменские полицейские примут участие в Европейских играх

Общество, 17:05 14 сентября 2018

https://72.xn--b1aew.xn--p1ai/ | Фото: https://72.xn--b1aew.xn--p1ai/

Команда УМВД России по Тюменской области отправится в Альхесирас, Испания на VII Европейские игры полицейских и пожарных, сообщает региональное управление МВД России.

Для участия в Европейских играх зарегистрировались около 3 тыс. 400 представителей правоохранительных органов из 30 стран. Тюменскую область будут представлять 9 сотрудников регионального полицейского главка и один ветеран органов внутренних дел. Тюменские спортсмены будут бороться за победу в стрельбе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, кикбоксинге и боксе.

Напомним, в 2017 году дружина Управления МВД России по Тюменской области приняла участие на Всемирных играх полицейских и пожарных в США. Тюменцы завоевали 11 призовых медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых в копилку российской сборной правоохранительных органов.

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# Европейские игры , полицейские , Тюменская область

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