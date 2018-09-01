Александр Калягин удостоен премии имени Гоголя в Италии

| Фото: РИА "Новости" | Фото: РИА "Новости"

Российский актер и режиссёр Александр Калягин удостоен "", которую ему вручили по завершении итальянской премьеры спектакля "Ревизор. Версия", передает РИА Новости.

Пьесу "Ревизор. Версия" московского театра Et Cetera, который работает под руководством Калягина, поставил народный артист СССР Роберт Стуруа к 75-летнему юбилею Калягина. 14 сентября "Ревизор", в котором артист сыграл роль Хлестакова, открыл сезон главного драматического театра итальянской столицы "Арджентина".

"Я должен относиться, как любой нормальный человек к наградам легче, чем они есть. Она действительно тяжелая. И я принимаю ее с лёгкостью, которая позволяет видеть другие высоты, другие монбланы… Я действительно счастлив, что получаю премию Гоголя в этом Вечном городе", — заявил Калягин, получая премию.

Спектакль идет с огромным успехом в Москве и был принят с восторгом зрителями в Петербурге и Тбилиси, куда Et Cetera приезжал с гастролями. В Рим "Ревизор" "нагрянул" в рамках международного культурного фестиваля "Русские сезоны". Калягин создал образ пожилого Хлестакова: одинокого, прикованного к инвалидному креслу и мучимого капризами и тенью надвигающегося старческого слабоумия.