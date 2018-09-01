  • 17 сентября 201817.09.2018понедельник
  • USD68,2826
    EUR79,9521
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-восточный

В Нижнетавдинском районе дебошира отправили на исправительные работы в больницу

Происшествия, 19:04 17 сентября 2018

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Жителя Нижнетавдинского района, виновного в побоях, отправили на работу в больницу, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Приговором суда 32-летнему дебоширу было назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. Судебный пристав вручил мужчине направление на работу. Местный житель заявил о своем нежелании трудиться. Пристав разъяснил, что в случае отказа мужчине грозит административный арест на срок до 15 суток.

Сейчас мужчина работает разнорабочим в местной больнице. Контроль за исполнением решения суда продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исправительные работы , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:04 17.09.2018В Нижнетавдинском районе дебошира отправили на исправительные работы в больницу
17:32 17.09.2018В Тобольске управляющая компания отказалась от обслуживания жилого дома
16:27 17.09.2018Ревнивого югорчанина осудили на двенадцать лет за убийство соперника
16:05 17.09.2018Следователи настаивают на расследовании гибели ямальца в Таиланде