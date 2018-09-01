В Нижнетавдинском районе дебошира отправили на исправительные работы в больницу

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Жителя Нижнетавдинского района, виновного в побоях, отправили на работу в больницу, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Приговором суда 32-летнему дебоширу было назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. Судебный пристав вручил мужчине направление на работу. Местный житель заявил о своем нежелании трудиться. Пристав разъяснил, что в случае отказа мужчине грозит административный арест на срок до 15 суток.

Сейчас мужчина работает разнорабочим в местной больнице. Контроль за исполнением решения суда продолжается.