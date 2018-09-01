Ростелеком установил в Тобольске опоры связи нового поколения

| Фото: Филиал компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях | Фото: Филиал компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях

Композитные опоры связи нового поколения появились в Тобольске, сообщает филиал компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Необходимость реконструкции сооружений связи вызвана особенностями ландшафта. В Тобольске часть жилых домов расположена в заболотистой местности. Из-за этого у деревянных опор, на которых размещены воздушные линии связи, снижается срок эксплуатации. Новые опоры позволяют не только быстрее восстановить услуги связи в случае аварийной ситуации, но и улучшают общий облик города и легко вписываются в общегородскую концепцию. Инновационные конструкции уже установлены в 4-м микрорайоне города.

Композитная опора представляет собой стеклопластиковую конструкцию повышенной прочности, цельные или модульные трубы. Малый вес и разборность позволяют легко транспортировать и устанавливать трубы. Еще одним достоинством композитных опор является отсутствие необходимости в окраске конструкции, специальное покрытие из эпоксидной смолы обеспечивает стойкость к ультрафиолету, противопожарное покрытие — защиту от низовых пожаров.

Автором проекта установки новых опор стал начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Тобольска компании "Ростелеком" Денис Хевролин.

"В сентябре мы установили в Тобольске первые две опоры. Композитные опоры связи редкость и ноу-хау не только для города, но и всей России. Мы первые из связистов, кто их установил. Пилотный проект важен в масштабах всей страны: для наработки опыта, тестирования новых технологий и оценки экономической эффективности", - рассказал Денис Хевролин.