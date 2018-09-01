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Два дома в Тюменской области выгорели из-за замыкания электропроводки

Происшествия, 14:38 17 сентября 2018

из архива ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

Замыкание электропроводки стало основной причиной пожара в двух домах Тюменской области 17 сентября, сообщает региональное управление МЧС России.

Пожар в частном жилом доме площадью 90 кв. м в с. Менжинское Сладковского района начался в 10 час 39 минут. В тушении пожара было задействовано семь человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС.

"В результате возгорания, причиной которого стало замыкание электропроводки, огнем поврежден весь дом. Размер ущерба устанавливают эксперты", - рассказал представитель регионального управления МЧС Геннадий Грибич.

Сообщение о возгорании в частном доме размерами 8х13 м в с. Луговое Тюменского района поступило дежурному в 10 час 33 минуты. В тушении пожара было задействовано пять человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС.

Причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки. Огнем уничтожена кровля дома.

Анжела Лебедева

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , жилые дома , пожар , Сладковский район

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