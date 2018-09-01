Тюменцев с азбукой авангарда познакомят в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Лекция "Азбука авангарда" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул, Советская, 63, амфитеатр) 20 сентября в 18 часов, сообщают организаторы.

Лектор методист по музейно-образовательной деятельности отдела музейных технологий Евгения Рябова расскажет о том, как художники начала ХХ века, решая разнообразные задачи, поставленные перед ними временем, пытались по-новому взглянуть на окружающий их мир, осмыслить свою жизнь, выразить чувства и мысли в красках.

Вход на лекцию свободный. Справки по телефонам 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.