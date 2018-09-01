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В Тюменской области расследуют ДТП с гибелью школьницы

Происшествия, 10:52 19 сентября 2018

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следственное управление СКР по Тюменской области приняло к производству уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, вечером 17 сентября в с. Шишкина Вагайского района местный житель 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 14-летнюю девочку. От травм она скончалась на месте происшествия.

Установлено, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Для тщательного и полного расследования произошедшей трагедии, по инициативе следственного управления СК РФ по Тюменской области из производства органов внутренних дел изъято уголовное дело и передано для его дальнейшего расследования.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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# гибель , ДТП , СУ СК РФ по Тюменской области , уголовное дело , школьница

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