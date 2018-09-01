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ФК "Тюмень" сыграет с сочинскими футболистами

Спорт, 15:27 19 сентября 2018

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменские футболисты сыграют с ФК "Сочи" в рамках 12 тура первенства ФНЛ на домашнем стадионе 19 сентября, сообщает ФК "Тюмень".

Тюменцы не выигрывают уже восемь поединков подряд, в трех последних матчах им не удавалось распечатать ворота соперников. Сибиряки располагаются на 15-м месте турнирной таблице с десятью баллами. "Сочи" располагается на девятой позиции с 16-ю очками.

ФК "Сочи" был создан в 2018 году. Коллектив сформирован на базе старейшей команды Санкт-Петербурга – "Динамо". В последних трех турах подопечные Александра Точилина сыграли вничью с "Краснодаром-2" (1:1), "СКА-Хабаровском" (2:2) и уступили саранской "Мордовии" (0:2).

Главным судьей встречи станет арбитр категории FIFA Владимир Сельдяков из Балашихи.

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# ФК Тюмень , футбол

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