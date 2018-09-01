Более семисот тысяч тонн зерна нового урожая получили тюменские аграрии

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

735 тыс. тонн зерна получили аграрии Тюменской области на 19 сентября. Средняя урожайность по региону составляет 23,1 ц/га, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Лидером на обмолоте яровых культур стал Упоровский район. Здесь обмолочено 81 % площадей, занятых зерновыми культурами, получено более 115 тыс. тонн зерна.

В Тюменском районе обмолот составляет более 70 % , получено 26,5 тыс. тонн зерна, при урожайности 27 ц\га.

Яроковские полеводы обмолотили 66 % посевных площадей, получили около 14 тыс. тонн зерна нового урожая.

Обмолот озимых культур в большинстве районов завершен полностью. Продолжается уборка технических культур и картофеля. Отметим, самая высокая урожайность картофеля зарегистрирована в Юргинском районе – 361 ц/га.

Анжела Лебедева