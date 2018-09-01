Шашечный турнир среди дошколят прошел в Заводоуковске

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

20 детей из 10 детских садов приняли участие в шашечном турнире среди воспитанников старших и подготовительных групп, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В состав главной судейской коллегии вошли представители Заводоуковского шахматного клуба.

Юным шашистам было непросто победить в турнире, ведь участникам предстояло сыграть несколько партий, проявить свою силу воли и умение сосредотачиваться.

В результате первое место среди мальчиков досталось Расулу Шайхутдинову из детского сада "Ручеек", с. Новолыбаево.

Среди девочек победила Софья Ескина, детский сад "Сказка.

Победители шашечного турнира награждены медалями. Все участники соревнований получили в подарок развивающие настольные игры.