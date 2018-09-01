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В Тюмени спасатели сняли с мели рыбацкий катер

Происшествия, 16:21 19 сентября 2018

ГИМС по Тюменской области | Фото: ГИМС по Тюменской области

Рыбацкий катер сняли с мели спасатели в ходе выездного мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде.

Информация, что в районе деревни Коняшино сел на мель катер с рыбаками, поступила городской единой диспетчерской службы.

Сотрудники МЧС помогли ему уйти с мели и сопроводили в безопасное место до берега вблизи населенного пункта. Судоводитель и пассажиры не пострадали.

По словам начальника Центра ГИМС Сергея Каплина, основные причины посадки судна на мель - ошибки водителя, метеоусловия и недостаток средств навигационного обеспечения.

"Уровень воды в реке снижается, и если весной или летом подобные катера проходили на таких перекатах легко, с наступлением осени сделать это уже не так просто. Поэтому прошу судоводителей обращать внимание на подобные моменты и в случае экстренной ситуации сразу же звонить в профильные службы, по номерам 112 или 101 с мобильных телефонов", - отметил Сергей Ккаплин.

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# инспекторы ГИМС , рыбаки , управление МЧС по Тюменской области

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