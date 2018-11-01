Уральца осудят за езду по фальшивым правам

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя из Екатеринбурга, обвиняемого в езде по фальшивому удостоверению, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Мужчина в декабре 2015 года был лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. В январе 2016 года он через Интернет купил водительские права на чужую фамилию и стал ими пользоваться.

В сентябре 2018 года екатеринбуржец на автомобиле Scania с полуприцепом поехал в Тобольск. У с. Борки грузовик остановил инспектор ДПС. Водитель предъявил удостоверение на чужую фамилию, которое вызвало подозрение. В ходе личного досмотра мужчины был обнаружен паспорт, по которому и установлена его настоящая фамилия.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.