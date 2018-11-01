Алксандр Моор: технологии тюменского технопарка приносят реальную пользу конкретным людям

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Технологии, разработанные резидентами тюменского технопарка, востребованы рынком и приносят реальную пользу конкретным людям – это очевидный и самый важный результат десятилетней деятельности технопарка, заслуга его резидентов, специалистов и экспертов, сопровождающих развитие инновационных проектов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, разработки технопарка применяются в медицине и агропромышленном комплексе, дорожном хозяйстве и строительстве, их используют нефтегазодобывающие компании и предприятия малого и среднего бизнеса.

Тюменский технопарк организован правительством Тюменской области в ноябре 2008 года для поддержки и развития технологических инноваций среднего и малого предпринимательства и на сегодняшний день входит в десятку лучших в России. За время работы совокупная выручка его резидентов составила более 5,9 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – свыше 720 млн рублей.

За этот же период экспертный совет рассмотрел около 300 инновационных проектов, из них поддержано 156. Резидентами получено 73 патента, внедрено 127 технологических инноваций.

С 2010 года тюменский технопарк является региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Благодаря выстроенной системе взаимодействия с экспертами в настоящее время в регионе реализуются программы фонда: "УМНИК", "Старт", "Коммерциализация", "Развитие-НТИ". Только на поддержку 317 инновационных проектов молодых тюменских ученых из фонда привлечено более 133 млн рублей.

По оценке министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, за десять лет Западно-Сибирский инновационный центр оказал значительное содействие продвижению высокотехнологичной тюменской продукции разных отраслей и социально-экономическому развитию региона. В своем обращении к директору департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леониду Остроумову он подчеркнул, что "благодаря деятельности технопарка Тюменская область стала одним из регионов-лидеров в стране по развитию инновационного климата, а сам технопарк – ключевым звеном инновационной инфраструктуры региона".

Получив поддержку на ранних этапах развития, многие резиденты и выпускники технопарка заявляют о себе на российском и международном уровнях. Компания "СибСтрой-Экология" на сегодняшний день является одним из ведущих производителей гидроизоляционных материалов в России, также работает на экспорт, поставляет продукцию в страны СНГ. Одни из первых резидентов - компании "Инновационные технологии" и "ИНТЕС" оказывают услуги для ведущих нефтедобывающих компаний РФ, Сербии и Азербайджана. Сушилки компании "Агрохит" поставляются потребителям России, Латвии. Компания ведет переговоры о поставках в Эстонию, Казахстан, Вьетнам. Тестирование автоматизированной системы "ВЕНУЛ" успешно осуществлено на базе поликлиники № 5 города Тюмени, сейчас команда проекта ведет подготовку к тестированию в медицинских учреждениях Владивостока.

Помимо классических для инкубирования льготных условий размещения, резиденты бизнес-инкубатора пользуются полным пакетом сопровождения проектов, консультационной помощью по вопросам интеллектуальной собственности, образовательными, юридическими и бухгалтерскими услугами, участвуют в программах поддержки сбыта, развития экспортной деятельности, для них организуются встречи с экспертами венчурных фондов и бизнес-ангелами. Кроме того, резиденты получают возможность погружения в бизнес-среду – в технопарке проходят самые значимые региональные мероприятия, профессиональные форумы и практические конференции.

"Радует, что инновационные компании, которые при поддержке тюменского технопарка добились определенных успехов в развитии одного проекта, как правило, заявляются к нам с другими разработками. Определенно, это показатель того, что инновационный центр работает в правильном направлении", - комментирует директор Западно-Сибирского инновационного центра Евгений Дроздов.

Для поддержки молодых проектов, стартапов, еще не готовых к работе в режиме бизнес-инкубирования организована работа коворкинг, а в рамках созданной здесь Школы инновационного мышления почти еженедельно проходят бесплатные лекции и семинары, спикерами которых выступают приглашенные российские и зарубежные эксперты.

При технопарке создан Центр компетенций в сфере производительности труда, инжиниринга и прототипирования, благодаря работе которого с 2017 года оказывается финансовая и организационная поддержка внедрению принципов бережливого производства на тюменских предприятиях. Только за первый год участие в программах центра прошли более 20 тюменских компаний. Кроме того, с 2018 года в тюменском технопарке действует Центр поддержки экспорта, при участии которого продукция тюменских производителей, в том числе резидентов и выпускников бизнес-инкубатора, активно продвигается на зарубежные рынки.