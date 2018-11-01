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Стали известны имена победителей фестиваля-конкурса "Я пою!"

Общество, 17:00 20 ноября 2018

ДК "Водник" | Фото: ДК "Водник"

Вокальный коллектив "Музыкальный калейдоскоп", Максим Оселедец и Татьяна Шестакова стали победителями фестиваля-конкурса эстрадной песни "Я пою!", который прошел в Доме культуры "Водник" 17 и 18 ноября. Новый проект запустили в преддверии 60-летнего юбилея ДК.

Основная идея фестиваля - предоставить творческую площадку молодежи и взрослым, ведь именно они зачастую не находят времени на развитие и демонстрацию собственного вокального таланта.

Как сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень", более 50 участников собрались в этот день в концертном зале ДК "Водник". Солисты и вокальные коллективы представили жюри самые разнообразные эстрадные композиции.

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# конкурс , творчество , фестиваль

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