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Югорчанин осужден за вымогательство денег у адвоката

Происшествия, 12:37 20 ноября 2018

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Житель Сургута 1974 г. р. приговорен к 8 годам лишения свободы за вымогательство денежных средств в особо крупном размере у адвоката, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, осведомленный о получении одним из адвокатов гонорара в размере около 4 млн рублей за представительство интересов организации, с февраля по март 2016 года, путем вымогательства у потерпевшего денежных средств под угрозой физической расправы, завладел принадлежащим потерпевшему автомобилем, стоимостью около 1 млн рублей, а также денежными средствами в размере 250 тыс. рублей, после чего потребовал от него увеличения мнимого долга и в этих целях систематически продолжал высказывать угрозы расправой над потерпевшим.

В целях подавления воли потерпевшего и получения от него денежных средств, 8 июля 2016 года, находясь на территории Сургута, подсудимый причинил потерпевшему телесные повреждения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вымогатель был задержан.

Сургутским городским судом по уголовному делу вынесен обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 400 тыс. рублей.

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# адвокат , вымогательство , Югра

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