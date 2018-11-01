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Содержатель наркопритона в Тюмени предстанет перед судом

Происшествия, 16:38 20 ноября 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

58-летний мужчина предстанет перед судом за содержание наркопритона на ул. Новогодней в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, проживая в съемной квартире в доме по ул. Новогодней, стал в сентябре 2018 года впускать в нее наркоманов, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой вещества. 3 октября в ходе оперативных мероприятий наркопритон был прикрыт полицией. Мужчина и двое его гостей находились в состоянии наркотического опьянения.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# наркопритон , суд

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