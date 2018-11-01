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Тюменские поисковики примут участие в международной конференции

Общество, 10:10 21 ноября 2018

Тюменский поисковый отряд | Фото: Тюменский поисковый отряд

Специалист Тюменского поискового центра Екатерина Шмарева примет участие в Международная конференции "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований" в Москве с 22 по 25 ноября, сообщает Областной поисковый отряд.

Основные направления конференции:"Судьба солдата", "Вернуться из плена", "Книга Памяти", "Дорога к обелиску", "Без срока давности".

Подробная информация по телефону 8 (982) 925-01-63, Мария Котомина, press.poisk72@mail.ru.

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# конференция , поисковый отряд

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