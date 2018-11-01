Тюменские поисковики примут участие в международной конференции
| Фото: Тюменский поисковый отряд
Специалист Тюменского поискового центра Екатерина Шмарева примет участие в Международная конференции "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований" в Москве с 22 по 25 ноября, сообщает Областной поисковый отряд.
Основные направления конференции:"Судьба солдата", "Вернуться из плена", "Книга Памяти", "Дорога к обелиску", "Без срока давности".
Подробная информация по телефону 8 (982) 925-01-63, Мария Котомина, press.poisk72@mail.ru.