Тюменские либерал-демократы создали межрегиональный совет депутатов

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Соглашение о создании межрегионального совета депутатов ЛДПР подписали руководители партийных фракций либерал-демократов в Тюменской областной думе и законодательных собраниях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 20 ноября в Тюмени. Председателем совета стал депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев.

После подписания состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности партии, на которой депутат Госдумы РФ от Тюменской области Владимир Сысоев прокомментировал соглашение.

"В Тюменской области от либерально-демократической партии работают 66 депутатов различного уровня, в Югре - 50, на Ямале - 32 депутата. Это означает, что у правящей партии нет монополии на власть", - отметил он. По его мнению, деятельность муниципальных депутатов от ЛДПР нуждается в координации.

"Население идет со своими вопросами к депутатам Государственной думы и региональных законодательных собраний. Но депутаты, которые работают на местах - ближе всех к людям. Общественные приемные нашей партии открыты практически в каждом муниципальном образовании Тюменской области", - сообщил Владимир Сысоев.

Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Глеб Трубин, подводя итоги, рассказал, что за год была принята почти 1 тыс. обращений от избирателей. По его словам, предложения населения постоянно становятся поводами для законодательных инициатив. Далее заместитель председателя комитета по социальной политике облдумы сделал акцент на приоритетных темах, коснулся проблем многодетных семей, здорового образа жизни, социально опасных заболеваний.

На пресс-конференции депутат Госдумы РФ от Тюменской области и региональные лидеры ЛДПР ответили на вопросы журналистов. В частности, Владимир Сысоев заявил, что намерен инициировать протокольное поручение Госдумы РФ Министерству здравоохранения РФ о проверке качества оказания медицинских услуг в Тюменской больнице ФМБА России ("Больница Водников"). Аналогичное контрольное мероприятие планируют провести депутаты от ЛДПР Тюменской областной думы.

Кроме того, депутаты от ЛДПР рассказали о работе над рядом законопроектов.

Евгений Бабенко