Семья из деревни Железный перебор из-за пожара лишилась жилья

| Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Семья из дер. Железный перебор Тюменского района лишилась жилья из-за пожара, который начался в 19 час 10 мин 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области, погибших и пострадавших в результате пожара нет, но дом размером 90 кв. метров уничтожен огнем полностью.

К месту происшествия были направлены 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники МЧС. Ликвидация пожара закончилась в 19 часов 53 минуты.

Основная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Дознаватели продолжают работать на месте происшествия, устанавливают размер ущерба.

Анжела Лебедева