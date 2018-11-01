  • 21 ноября 201821.11.2018среда
  • USD65,5871
    EUR75,1825
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Семья из деревни Железный перебор из-за пожара лишилась жилья

Происшествия, 10:34 21 ноября 2018

архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Семья из дер. Железный перебор Тюменского района лишилась жилья из-за пожара, который начался в 19 час 10 мин 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области, погибших и пострадавших в результате пожара нет, но дом размером 90 кв. метров уничтожен огнем полностью.

К месту происшествия были направлены 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники МЧС. Ликвидация пожара закончилась в 19 часов 53 минуты.

Основная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. Дознаватели продолжают работать на месте происшествия, устанавливают размер ущерба.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дом , пожар , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 21.11.2018Тюменского бухгалтера за присвоение четырех миллионов суд отправил в колонию
10:34 21.11.2018Семья из деревни Железный перебор из-за пожара лишилась жилья
17:21 20.11.2018Орловский дальнобойщик в Увате за поддельные права отработает триста часов
16:38 20.11.2018Содержатель наркопритона в Тюмени предстанет перед судом