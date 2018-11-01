Уральцы с ОВЗ учатся готовить у шеф-поваров

| Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте | Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте

Люди с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области учатся готовить у шеф-поваров Екатеринбурга в рамках проекта "Кулинарное путешествие".

Как сообщает Фонд президентских грантов, в рамках кулинарного проекта люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, ограничениями по слуху или зрению, люди с ДЦП, РАС, синдромом Дауна учатся готовить под руководством профессионалов. Мастер-классы проходят каждый месяц в ресторанах и кафе города.

| Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте | Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте

Проект "Кулинарное путешествие" дает людям с инвалидностью возможность общаться, знакомиться с новыми людьми, самим создавать кулинарные шедевры, участвовать в приятных застольных посиделках. Проект рассчитан на один год, в течение которого будет проведено 12 мастер-классов. Участники уже научились делать самолепные пельмени и вареники в одном из ресторанов Екатеринбурга.

| Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте | Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте

Бренд-шеф заведения рассказал гостям об истории блюд и раскрыл секреты приготовления уральских пельменей. Каждый участник самостоятельно нарезал и раскатывал тесто, лепил пельмени и вареники и даже освоил особый способ лепки "косичкой". Сотрудники ресторана настолько прониклись идеей проекта, что вызвались провести еще один мастер-класс, но уже для детей с тяжелыми нарушениями речи и РАС из коррекционной школы. Участники также попробовали себя в изготовлении сладкой пиццы, армянской лепешки с мясом "Ламаджо" и хачапури.

| Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте | Фото: "Фонд президентских грантов" во Вконтакте

Добавим, по итогам первого конкурса 2018 года проект "Кулинарное путешествие" получил грантовую поддержку в размере 378 тыс. 852 рублей.