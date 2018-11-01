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Тюменская лыжница завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

Спорт, 15:10 22 ноября 2018

www.flgr.ru/ | Фото: www.flgr.ru/

Тюменская лыжница Ольга Кучерук завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в пос. Вершина Тея, Республика Хакасия, которые стартовали 22 ноября, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Среди женщин в спринте классическим стилем победила Ольга Царева из Республика Коми, второе место у москвички Аиды Баязитовой.

На третью ступень пьедестала почета поднялась тюменка Ольга Кучерук, четвертой стала представительница Югры - Полина Кальсина.

Анжела Лебедева

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# лыжные гонки , Ольга Кучерук

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