Тюменская лыжница завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
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Тюменская лыжница Ольга Кучерук завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в пос. Вершина Тея, Республика Хакасия, которые стартовали 22 ноября, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Среди женщин в спринте классическим стилем победила Ольга Царева из Республика Коми, второе место у москвички Аиды Баязитовой.
На третью ступень пьедестала почета поднялась тюменка Ольга Кучерук, четвертой стала представительница Югры - Полина Кальсина.
Анжела Лебедева