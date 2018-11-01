Тюменцы могут отправить по почте письмо маме до 25 ноября

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Жители Тюмени могут поучаствовать в акции "Письмо маме" и отправить поздравления по почте до 25 ноября включительно, сообщает Почта России.

Тюменский филиал Почты России напоминает, что в рамках акции "Письмо для мамы" в центральном отделении почтовой связи города Тюмени по адресу: ул. Республики, 56 на почтовую продукцию можно поставить памятный оттиск "Счастливая весть" или "Посткроссинг". Гашение проходит в окне №7 в соответствии с режимом работы отделения связи 625000.

Обычно гашения художественными штемпелями ждут посткроссеры и филателисты. В 2018 году в акции "Письмо для мамы" активно участвуют тюменские школьники. Например, учащиеся 5 класса Тюменской православной гимназии сами сделали открытки для мам, а их наставники помогли подписать конверты, приклеить марки и даже посетили центральное отделение почтовой связи для того, чтобы поставить художественный оттиск "Счастливая весть".

"Идею Почты России сделать приятный сюрприз мамам ребята подхватили с энтузиазмом. Получить живую весточку в наше время – большая редкость, поэтому, мы думаем, что женщины будут приятно удивлены, увидев в почтовом ящике поздравительное письмо. Да и дети получили огромное удовольствие при изготовлении открыток", - рассказала представитель гимназии Надежда Куликова.

Отметим, что в почтовых отделениях Тюменской области в наличии имеются почтовые карточки с изображением тюменского монумента "Мама", а также открытки общепоздравительной тематики.

"До праздника осталось не так много времени, поэтому у жителей Тюмени и гостей города есть уникальная возможность порадовать своих мам, доставив праздничное послание лично", - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.