Ночь. Пятница. Специи: тюменцы отправятся шопиться в интернет

Фото МегаФон Фото МегаФон

Статистика связистов опровергла миф, что магазины созданы для женщин. По данным "МегаФона", каждые семь из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Любители мобильного шопинга чаще заказывают смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.

В разгар "Черной пятницы" и высокой покупательской активности "МегаФон" приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций – повысил кэшбэк до 30%.

Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в пять раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы яблочной продукции.

За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14 до 16 часов и с 20 до 23часов.

Тюменская область входит в Топ-3 регионов Большого Урала, жители которых активно пользуются сервисом и получают кэшбэк. Здесь совершается каждая шестая покупка в рамках сервиса. В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 тыс. рублей. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 тыс. рублей, а минимальное – на 49 рублей. Здесь совершается каждая шестая покупка в рамках сервиса.

В Топ-5 по сумме заказов через кэшбэк-сервис вошли компании:

1. МегаФон

2. Booking.com

3. Ситилинк

4. AliExpress

5. М.Видео

"Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу – заказы могут вырасти в 10-20 раз. "Черная пятница" не станет исключением и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента "МегаФона", а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки", – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале.

При помощи Специй от "МегаФона" пользователи получат повышенный кэшбэк до 31 декабря 2018 года. До 30% от совершенных покупок возвращается на счет телефона.