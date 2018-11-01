В Тобольске начались съемки фильма "Тоболяки в годы войны"

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Съемки фильма "Тоболяки в годы ВОВ" прошли в Тобольском музее-заповеднике. Выставочный проект "Единый дух Победы", посвященный подвигам сибиряков в годы Великой Отечественной войны стал площадкой для съемок патриотического фильма, сообщает пресс-служба музея.

Инициатором нового проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, стали педагоги объединения "Тележурналистика" Дома детского творчества - Евгения Быба и Александр Буймов. По задумке авторов, фильм будет включать в себя интервью с участниками Великой Отечественной войны, их родными и близкими, а также историками и современными исследователями.

Старший научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Рада Ильясова рассказала создателям фильма о наиболее важных и интересных событиях в городской жизни в 1941-45 г, о деятельности музея и предназначении объектов Тобольского кремля в годы войны.