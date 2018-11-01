Александр Моор встретился с участниками Стэнфордского российско-американского форума

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Консолидация сильных университетов с индустриальными партнерами станет еще одним мощным драйвером развития экономики.Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с участниками тюменского сегмента Стэнфордского российско-американского форума.

Стэнфордский российско-американский форум начал работу в 2008 года по инициативе некоммерческой общественной организации, созданной молодежью двух стран. В рамках программы студенты ведущих университетов России и США имеют возможность провести совместные исследования. Форум начинается каждый год с недельной конференции в Москве, в рамках которой участники встречаются с известными политиками, бизнесменами общественными деятелями.

"Четвертый год подряд участники Стэнфордского форума встречаются в Тюменской области. Мне всегда приятно видеть, что у современной молодежи есть активная жизненная позиция. Мне импонирует ваша любознательность и интерес к нашей стране", - сказал Александр Моор, обращаясь к участникам форума.

Тюменский сегмент форума проводится с 2015 года. Он направлен на знакомство иностранцев с развитием экономики, социальной сферы региона. Проведение тюменского сегмента поддерживает МИД Российской Федерации. По итогам презентации проектов в Стэнфордском университете будет опубликован сборник работ участников и альманах, куда войдет информация о тюменских встречах.

"Работая над совместными проектами, мы укрепляем наши связи. Большое спасибо за тюменское гостеприимство", - сказал директор форума с американской стороны Рави Патель. Российский директор Павел Якушев отметил, что в форуме принимают участие представители университетов из различных регионов России и США. Основная цель форума - продвижение кооперации между двумя странами не только путем проведения совместных научных исследований, но и посредством общения и познания культуры друг друга, добавил он.

"Важный фактор развития тюменского образования - международные связи, в том числе с вузовским сообществом Северной Америки. Наши университеты активно участвуют в международных проектах, научных разработках, реализуют двусторонние договоры и соглашения, осуществляют академические обмены между студентами, аспирантами, преподавателями", - отметил Александр Моор.

Глава региона выразил уверенность в том, что тюменско-американские контакты в сфере образования, в том числе встречи в Тюмени, послужат дальнейшему развитию сотрудничества.

Евгений Бабенко