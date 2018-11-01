Мигранта из Кыргызстана по решению суда отправили в колонию

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

41-летний гражданин Республики Кыргызстан приговорен к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает региональная прокуратура.

Приговор вынес Казанский районный суд. Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года мигрант по решению Сургутского городского суда ХМАО-Югры был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства. При этом он был уведомлен о запрете въезда в РФ в течение 5 лет с момента выдворения. После возвращения на родину мужчина поменял фамилию и имя, получив новый паспорт. А в апреле 2018 году он под другой фамилией в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Казанское" в Тюменской области пересек российско-казахстанскую границу, прошел пограничный контроль и въехал в Россию.

В августе 2018 года мигрант за нарушение миграционного законодательства попал в поле зрения правоохранительных органов Сургута. Дактилоскопирование показало, что он тот, кому въезд в Россию запрещен. Было возбуждено уголовное дело.