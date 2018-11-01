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В Тюмени продолжают курс на импортозамещение в сфере цифровых технологий

Общество, 17:43 26 ноября 2018

МегаФон | Фото: МегаФон

Программы российских разработчиков все больше используют в госсекторе. В рамках политики по импортозамещению департамент информатизации Тюменской области и эксперты "МегаФона" уже в этом году модернизируют информационно-аналитическую систему региона.

"МегаФон" победил в открытом конкурсе ведомства. Согласно условиям контракта, специалисты оператора внедрят информационную платформу на базе отечественного ПО для обеспечения деятельности руководства региона в сфере здравоохранения и общественной безопасности передовыми информационно-аналитическими инструментами.

Новая система призвана поднять на современный технологический уровень процесс поддержки принятия управленческих решений. В сфере здравоохранения система позволит отслеживать эффективность медицинских процессов, например, соблюдение сроков назначения лекарств, общее количество обратившихся в приемное отделение, вести контроль и статистику результатов лечения жителей, мониторинг эпидемиологической безопасности по области, в сфере общественной безопасности - функционирование систем "Безопасного города".

"Актуальные и достоверные данные являются главным ресурсом цифровой экономики. На сегодняшний день в Тюменской области накоплен огромный массив цифровых данных практически по каждой отрасли, активно используются IT-инструменты для их обработки и анализа, следующий шаг - научиться максимально эффективно использовать данный ресурс для управления регионом. При этом, внедряя отечественное решение, мы не только выполняем требования законодательства, но также решаем задачи обеспечения безопасности региональных данных", - рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

"Подобные информационно-аналитические системы – ключевой инструмент управления, прогнозирования и принятия решений. Система автоматически собирает и обрабатывает данные, повышает эффективность работы государственных органов. В рамках построения цифровой экономики такие платформы по аналитике и мониторингу - приоритетное направление в нашей компании", - отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам Уральского филиала "МегаФон" Евгений Иванов.

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# МегаФон , мониторинг

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