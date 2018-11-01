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Жительницу Ишима подозревают в краже телефона и банковской карты

Происшествия, 13:27 27 ноября 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительницу Ишима, подозреваемую в краже телефона и банковской карты, задержали по заявлению от 36-летнего ишимца, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что мужчина познакомился в кафе с девушкой и спустя пару часов они решили поехать к ней домой. Из-за большого количества выпитого спиртного подробностей потерпевший не запомнил. Утром он обнаружил пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. По словам фигурантки, воспользовавшись тем, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, она похитила из его куртки телефон и банковскую карту. Она продала телефон и сняла деньги с карты. Сумма причиненного ущерба составила около 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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# Ишим , кража

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