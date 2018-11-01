Более трех миллионов гостей посетили Тюменскую область с начала 2018 года

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3,1 млн туристов посетили Тюменскую область в 2018 году. Об этом заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев на форсайт-форуме "Сибирь-Урал", который открылся в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 29 ноября.

Представители российской туриндустрии, органов власти, а также иностранные эксперты обсуждают на форуме тенденции и возможности развития туристического потенциала региона и других территорий УФО.

"Мы не ставим цель достичь в регионе определенной цифры турпотока. Задача, которую поставил губернатор, - разложить турпотоки и по каждому направлению, исходя из его потенциала, выстроить точечную стратегию развития. Мы должны детально понимать, как движется турист, где он тратит деньги, что эффективно, что нет", - пояснил Андрей Пантелеев.

Популярность Тюменской области у путешественников в последние полтора года выросла в разы, отметила руководитель комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Одним из локомотивов развития туризма в регионе она называет тур "Императорский маршрут".

"Главный куратор маршрута - Тюменская область, и все, что сделано - беспрецедентно, ни на одном маршруте такая работа не велась, это не могло не дать свои результаты. Туристы поехали. На встрече с губернатором один из представителей туриндустрии сказал, что бизнес не пойдет туда, где неинтересно. То, что туроператоры сюда пришли, работают с местными туристическими компаниями, формирующими продукт, означает, что продукт продаваемый и интересный", - подчеркнула Майя Ломидзе.

Участник форсайт-форума, директор представительства по туризму Республики Хорватии Райко Ружичка в Тюмени впервые и уверяет, что личное посещение сломало стереотип о том, что Сибирь - это далеко, а потому слишком сложно для туриста.

По мнению эксперта, регион способен привлечь не только соотечественников, но и зарубежных гостей.

"У вас интересная история и культура, хорошие термальные источники, возможности для агротуризма, - считает он. - Нужны хорошие туроператоры, которые предложат пакетный договор - чартерный или сезонный рейс, заранее оговоренную гостиницу, это позволит увеличить количество туристов и снизить цену. То есть сейчас предстоит сфокусироваться на организованном туризме, а индивидуальные путешественники потом будут подыскивать варианты, как приехать к вам", - сказал он.

Эволюция туриндустрии в Тюменской области в 2019 году предполагает раскрутку существующих и открытие новых направлений. Как сообщил Андрей Пантелеев, разрабатываются межрегиональные маршруты, планируется развитие медицинского туризма и услуг санаторно-курортного лечения: по словам чиновника, велнес - одно из наиболее перспективных направлений мировой туриндустрии.

Поддержку туриндустрии региона должно оказать участие в пилотном проекте по предоставлению субсидий из федерального бюджета.

"В Тюменской области определен один оператор, консолидатор, который обеспечивал поездку более 300 туристов на территорию региона, мы вошли в пилотный проект. Этот туроператор подал документы в Минкультуры на возмещение субсидии. Для региона это важно, потому что мы понимаем, насколько дороже наши туры в связи с перелетами и расстояниями. Субсидия помогает сделать наш продукт более конкурентоспособным и покупаемым на рынке России, - сказал Андрей Пантелеев. - Это обеспечивает приоритетные возможности снижения цены на 20-30%".

30 ноября участники форсайт-форума продолжат работу в Тобольске, кроме сугубо деловой программы, запланировано посещение Тобольского историко-культурного музея-заповедника. Гости также побывают в Доме-музея Григория Распутина в с. Покровском.

Татьяна Ковалева