Тобольские школьники осваивают дополненную реальность

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

517 школьников Тобольска с помощью приложения "Химия в твоем телефоне" изучают нефтехимию и продукты переработки нефти в режиме дополненной реальности, сообщает мультицентр "Моя территория".

Они изучают опыты на реакцию замещения. Уроки проходят с использованием приложения. В помещении установлены специальные метки, на которые необходимо навести телефон и увидеть на экране колбы с нефтью. При нажатии на колбы раскрывается список основных химических элементов нефти: водород, углерод, кислород, азот, сера. Аудиогид рассказывает об их химическом составе, валентности, свойствах, основных соединениях. В одном из разделов приложения можно увидеть месторождения нефти и газа на карте юга Тюменской области, познакомиться с заводами и узнать, когда и кем они открыты и какие продукты производят.

В четвертом разделе школьники могут выполнить лабораторную работу и научиться очищать нефть от серы. На занятиях опыт выполняется при помощи VR очков.

"Наша команда разработчиков увлекается виртуальной реальностью, поэтому пришла идея создать такой проект и разработать мобильное приложение "Химия в твоем телефоне". Мы долго думали, как сделать уроки и само приложение интересным для подростков, при этом информативным и полезным. Учитывая обратную связь, мне кажется, у нас получилось добиться этого", — поделился руководитель команды по разработке проекта Ярослав Попов.

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

В конце уроков для участников проводится тематический квиз на закрепление изученного материала.

"Мы хотим углубить и расширить представление у школьников о природных источниках нефтехимического сырья, рассказать о способах получения и областях использования углеводородов. Также дать ученикам возможность повысить свой общекультурный уровень, воспитать бережное отношение к природе", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Главный эксперт по связям с государственными органами ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская рассказала, что проект объединил в себе школьную программу и современные технологии, которые смогут дать новый импульс для развития интереса школьников к обучению.

"Для компании СИБУР, активно внедряющей современные технологии в производство, важно, чтобы школьники уже были ориентированы на профессии будущего и умели использовать IT-разработки", - рассказала она.

Занятия проходят для школьников 8-11 классов до 30 ноября. Записаться можно по телефону 8 (3456) 26-26-96.