В Абатском задержан угонщик автомобиля

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в с. Абатское сотрудники ДПС ГИБДД, сообщает региональное УМВД России.

Сотрудники остановили автомобиль марки УАЗ для проверки документов, но управлявший автомобилем гражданин, не смог предъявить никаких документов и признался, что угнал внедорожник. Мужчина был пьян. Водительского удостоверения никогда не получал.

Как выяснили полицейские, автомобиль принадлежит начальнику задержанного - председателю местного сельхозкооператива. 32-летний местный житель, разнорабочий организации, сорвал навесной замок на гараже и похитил УАЗ. Фигурант вину признал и ожидает решения суда.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".