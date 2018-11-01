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Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил триллион рублей

Экономика, 13:54 28 ноября 2018

банка ВТБ | Фото: банка ВТБ

Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса увеличился на 15% и превысил 1 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба банка.

Наибольшие доли в отраслевой структуре портфеля занимают предприятия торговли (28%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (16%) и жилищного и коммерческого строительства (14%).

Документарный портфель вырос почти на четверть и достиг 237 млрд рублей. В январе-сентябре наиболее активно гарантиями банка ВТБ пользовались компании, занятые в сфере транспорта и инфраструктурного строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности.

В рамках действующих программ господдержки кредитный портфель банка превысил 100 млрд рублей. Одной из наиболее востребованных остается программа, реализуемая совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В ее рамках в банке действует около 900 кредитных договоров на общую сумму более 111 млрд рублей. Кредитный портфель по ней составляет около 62 млрд рублей. По программам Министерства экономического развития РФ ("Программа 674" и "Программа 1706") кредитный портфель составляет около 12,6 млрд рублей, а по линии программы стимулирования кредитования Корпорации МСП - более 21,6 млрд рублей.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: "Результаты нашей работы с сегментом среднего и малого бизнеса по итогам девяти месяцев текущего года отражают основные экономические тренды и изменения рыночной конъюнктуры. Мы отмечаем востребованность программ господдержки среди клиентов и продолжаем в них активно участвовать, являясь проводником механизмов льготного кредитования реального сектора экономики. Большой потенциал мы видим в развитии поддержки малого бизнеса. Обладая полным спектром инструментов для эффективной комплексной работы с предпринимателями, мы намерены существенно нарастить объемы в этом сегменте".

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# банк ВТБ

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