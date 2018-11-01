Около шестисот тюменцев напишут тест по истории Отечества
Около 600 тюменцев проверят свои знания по истории Отечества на шести площадках города 30 ноября.
Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты при Тюменской областной думе Вардан Закарян.
"В этой масштабной акции участвуют несколько десятков стран. В прошлом году в Тюмени участвовали 500 человек, по области в целом - 4 тысячи 700. По итогам средний балл получился 17,5 из 40, средний возраст тестируемых — 21 год. В этом году мы прогнозируем увеличение количества участников до 600 человек. Площадок будет шесть по городу и несколько по области - в крупных городах и населенных пунктах", - пояснил Вардан Закарян.
По его словам, задания будут содержать вопросы по всем периодам истории страны и Конституции РФ, которой в 2018 году исполняется 25 лет.
"Тест пройдет на русском языке, в нем будет 40 вопросов и его продолжительность составит 40 минут. В течение пяти дней идет обработка данных, после чего они отправляются в Москву для анализа. Тест составляют сотрудники МГУ имени Ломоносова", - добавил представитель Общественной палаты Тюменской облдумы.
Список площадок, где можно пройти тестирование, опубликован на сайте кдгр.рф.
Наталья Андреева