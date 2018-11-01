Около шестисот тюменцев напишут тест по истории Отечества

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Около 600 тюменцев проверят свои знания по истории Отечества на шести площадках города 30 ноября.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты при Тюменской областной думе Вардан Закарян.

"В этой масштабной акции участвуют несколько десятков стран. В прошлом году в Тюмени участвовали 500 человек, по области в целом - 4 тысячи 700. По итогам средний балл получился 17,5 из 40, средний возраст тестируемых — 21 год. В этом году мы прогнозируем увеличение количества участников до 600 человек. Площадок будет шесть по городу и несколько по области - в крупных городах и населенных пунктах", - пояснил Вардан Закарян.

По его словам, задания будут содержать вопросы по всем периодам истории страны и Конституции РФ, которой в 2018 году исполняется 25 лет.

"Тест пройдет на русском языке, в нем будет 40 вопросов и его продолжительность составит 40 минут. В течение пяти дней идет обработка данных, после чего они отправляются в Москву для анализа. Тест составляют сотрудники МГУ имени Ломоносова", - добавил представитель Общественной палаты Тюменской облдумы.

Список площадок, где можно пройти тестирование, опубликован на сайте кдгр.рф.

Наталья Андреева