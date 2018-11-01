Евгений Заболотный накануне заседания гордумы обратился к тюменцам

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Давайте вместе решать, как улучшить жизнь горожан, заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, обращаясь к тюменцам накануне очередного заседания думы.

Он назвал механизмы взаимодействия, среди которых прием избирателей депутатами, предложения горожан, участие в публичных слушаниях и работе постоянных комиссий.

"У жителей города есть свои депутаты. Определены места встреч, утверждены часы приема. Полный график приема избирателей депутатами размещен на официальном сайте Тюменской городской думы", - напомнил Заболотный.

На сайте думы открыт раздел "Предложения в проекты решений думы", где любой житель, местное отделение политической партии или общественного объединения может направить предложение к планируемым вопросам повестки заседаний думы или комиссий. "Вопросы публикуются заранее и их можно вместе обсудить", - сказал он.

По словам председателя гордумы, эффективным механизмом взаимодействия горожан и депутатов являются публичные слушания. Так, 15 ноября активно прошло обсуждение "Проекта бюджета города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". В слушаниях приняли участие 264 тюменца. Горожане высказали разные мнения, но все конструктивные предложения уже учтены депутатами и будут использованы при работе в 2019 году.

Мнение или инициативу также можно высказать на постоянных комиссиях. В городской думе их пять, и они охватывают все стороны жизни города. Это постоянные комиссии "По городскому общественному самоуправлению", "Экономическому развитию и бюджету", "Социальному развитию", "Благоустройству и городскому хозяйству", "Градостроительству и землепользованию".

"В составе каждой постоянной комиссии думы уже есть представители советов ТОС. Это председатели комитетов районов: "ДОК" Татьяна Кобыльникова, "Заречный-2" Иван Сажин, "Ватутино" Ирина Локтева, "Метелева" Сергей Долин и председатель совета ТОС "6 микрорайон" Владимир Асянов. Люди с активной гражданской позицией и искренним желанием работать, поэтому каждое конструктивное предложение максимально широко и обстоятельно можно обсудить на заседании профильной комиссии", - сказал Заболотный и отметил, что важно не только высказаться, важно обсудить и перейти от разговоров к делу - вместе готовить решения Тюменской городской думы и определять конкретные направления ее работы.

Заседание Тюменской городской думы состоится 29 ноября.