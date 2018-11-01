Литературная гостиная "Мастер улыбки" откроется в городской библиотеке

| Фото: www.citylib-tyumen.ru | Фото: www.citylib-tyumen.ru

Литературная гостиная "Мастер улыбки" откроется в Библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98/3) 30 ноября в 8 часов 30 минут, сообщает городской департамент культуры.

Праздничная программа "Лучше всех на свете мама!" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов.

Литературная игра "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов 40 минут.

В Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 13 часов 30 минут начнется познавательная программа "Вместе против СПИДа".

Мастер-класс "Зимний пейзаж" в рамках социального проекта "Детвора" пройдет в Детской школе искусств "Этюд" (ул. Широтная, 15), начало – в 14 часов.

Концертная программа "Сибирская вечерка" в ТГИК (ул. Республики, 2) в рамках VIII Международного конкурса "Сибирские родники" начнется в 18 часов.

Комедия "Не все коту масленица" (А. Островский) в Молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется в 19 часов.