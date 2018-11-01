"Молодежка" смогла уйти от поражения

| Фото: МФК «Тюмень» | Фото: МФК «Тюмень»

"Тюмень-Молодёжка" сыграла вничью в очередном матче первенства России по мини-футболу среди клубов 1-й лиги (конференция "Урал-Западная Сибирь"). Подопечные Андрея Комарова в Березовском разошлись миром с командой "Газпром трансгаз Югорск" - 1:1, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

Вячеслав Ненов под занавес первого тайма вывел северян вперед. Тюменцы отыгрались на экваторе второго тайма – капитан черно-белых Артур Ибрагимов хладнокровно реализовал пенальти.

Самарский клуб "ГТС", завоевав 21 балл, находится во главе турнирной таблицы. Основными преследователями лидера являются екатеринбургская "Спарта" (20 очков) и МФК "Глазов" (16). "Тюмень-Молодёжка" с 8 баллами поднялась на восьмое место. Команда Комарова 29 ноября встретится с "Авто" из Качканара.