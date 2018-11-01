II Всероссийский Smart City & IoT Хакатон стартует в Тюмени 30 ноября

| Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru | Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru

Второй Всероссийский Smart City & IoT Хакатон пройдет в Тюменском индустриальном университете с 30 ноября по 2 декабря, сообщает вуз.

48-часовой непрерывный марафон соберет разработчиков систем в сфере компетенций "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data).

"Первый опыт проведения Хакатона в прошлом году оказался очень успешным. К нам приехали команды из разных городов России, мы собрали свыше 300 участников, большой интерес вызвал Hackathon Kids — конкурс по робототехнике и программированию для школьников", — отметила проректор по образовательной деятельности ТИУ Людмила Габышева.

Второй хакатон соберет большое количество участников и интересные проекты. Призовой фонд конкурса более 1 млн рублей. Главный приз – 250 тыс. рублей.

Подробнее об условиях участия на официальном сайте хакатона.